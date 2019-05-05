Не царское дело? Яна Рудковская заявила, что не любит готовить еду для мужа и детей

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Продюсер Димы Билана призналась, что ей не суждено стать хорошей хозяйкой.

Пользователи Сети регулярно имеют возможность наблюдать за шикарными завтраками Яны Рудковской, поскольку знаменитость лично фотографирует свою трапезу и публикует её в Instagram. В одном из своих последних постов Рудковская заявила, что чаще всего она только сервирует стол, так как не любит готовить еду. Знаменитость сообщила своим поклонникам в комментариях, что муж и дети чаще питаются в ресторанах. Также Яна добавила, что даже её супруг Евгений Плющенко умеет готовить лучше.

Неужели это не царское дело, а потому Яна пренебрегает кухней? Некоторые фолловеры знаменитости стали осуждать Яну, которая позволяет своим детям «шиковать» и питаться в дорогих заведениях. Другая часть фанатов стали на сторону Рудковской и заявили, что если готовить не нравится, то не нужно себя утруждать, тем более, когда есть личная домработница, которая готовит еду.