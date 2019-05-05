«Обтёрла всю пятую точку?»: Фанатов поразили «дикие» танцы Бузовой с Кридом

Сегодня, 19:00

С Киркоровым не вышло, теперь пришла очередь соблазнять в танце певца помоложе.

Работа на «Дом-2» кипит, а Ольга Бузова продолжает отдыха в Дубаи. Сначала телезвезда выступила на фестивале «Жара», а затем отправилась на концерт Егора Крида. Судя по фото и видео в ее социальной сети, «оторвалась» она там по полной. Телеведущая добавила в свой микро-блог ролик, на котором весело танцевала с молодым исполнителем, откровенно соблазняя коротким платьем и нескромными движениями. Вероятно, она «до дыр» заслушала песню Филиппа Киркорова «Стеснение пропало» и решила использовать свои «женские чары» по отношению к совсем юному певцу.

«Обтёрла всю пятую точку?», «Егор как-то не очень к тебе», «Мог и больше внимания уделить» – фанатов поразили «дикие» танцы Бузовой с Кридом, ведь все считали предметом ее воздыхания «короля» Фила. Она обещала ему танец и действительно сдержала слово. Теперь «под удар» попал Крид, ведь на протяжении всего ролика Бузова отчаянно пыталась к нему прижаться. Ему же всего лишь 24 года, так зачем Оле мужчина, младше ее почти на 10 лет?