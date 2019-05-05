Затмит Мару? Бородина может «зарывать» талант Теи ради старшей дочери

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Ксения почему-то все еще не отдала дочь в танцевальный кружок, хотя желание и стремление к танцу у девочки огромны.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина является матерью двоих дочерей – Марии, которую все называют Мару, и Теоны, чье имя сокращают до Теи. Отцы у девочек разные, а потому они сильно отличаются внешне и даже по темпераменту – Мару скромная девочка, а Тея очень подвижный ребенок. Уже несколько лет подряд старшая дочь звезды занимается гимнастикой, правда этот вид спорта очень непросто дается девочке – только недавно она начала занимать первые места.

Возможно, так получается опять же из-за характера девочки, которой может быть неловко выступать перед большой аудиторией и каждый раз приходиться переступать через свои страхи. То ли дело Тея! Младшая дочь Бородиной настолько артистичная, независимая и непосредственная личность, что, например, в Дубаях может начать танцевать соло, пока на сцене выступают артисты, а все остальные зрители скромно сидят на своих местах. Наверно, именно о таких детях, как Тея и говорят, что они «прирожденные артисты».

В частности малышка постоянно демонстрирует свои танцевальные способности и дома, не только на концертах, а потому очень странно, что ее мать все еще обратила на это внимание. Бородина часто показывает танцы Теоны у себя в Instagram, в недавних stories она снова продемонстрировала, как малышка зажигательно танцует под ритмичную музыку и ей явно это нравится. Неужели звезда боится, что младшая дочь затмит свою старшую сестру Мару? Если так, то Бородина может умышленно «зарывать» талант Теи ради старшей дочери. Очевидно, что Теона, пусть и не без труда, но вполне может стать знаменитой танцовщицей, из-за чего Мария рискует и остаться в тени.