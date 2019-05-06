Мама всё решит! Ксения Бородина дала понять, что её дочки тоже обеспечены «путёвкой в жизнь»

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Комментируя ситуацию по поводу победы Микеллы, Ксения Бородина подтвердила, что в шоу-бизнесе «блат» обычное дело.

Кто бы мог подумать, что победа ребёнка в творческом конкурсе «Голос. Дети» вызовет широкий общественный резонанс. Всё дело в том, что победу одержала дочь певицы Алсу, которая помимо влиятельной мамы, имеет ещё более влиятельных дедушку олигарха и папу миллиардера.

Пользователи сети были уверены в подкупе, ведь были ребята, которые выступили намного лучше Миккелы. К слову, звёзды российского шоу-бизнеса тоже разделились на два лагеря. Одни, поздравляли Миккелу и её маму, другие высказывали своё мнение о несправедливой победе.

На данную тему обсуждения пользователи сети вывели и ведущую «Дом-2» Ксению Бородину.

«Ксю, что скажешь о победе в голосе дочки Алсу?», - написала подписчица. Бородина прокомментировала: «Скажу честно, этот голос я не смотрела, но зашла после скандала и специально послушала детей финалистов! Честно?! Максим мне понравился больше, но это не даёт нам права травить ребёнка, который победил! Я если честно, не сильно поняла, зачем Миккеле этот конкурс!? У неё родители, которые могут дать ей путёвку в жизнь и без этого конкурса! Зачем вести публичного ребёнка туда, где понятно, что по итогу будет резонанс. Осуждение было бы в любом случае! В любом».

Отсюда следует вывод: богатые родители могут повлиять на исход любого конкурса, с помощью денежных средств. Получается «блат» имеет место быть даже на федеральном канале? К сожалению, выходит так. Сама Ксения Бородина дала понять, что её дочки тоже обеспечены «путёвкой в жизнь». Какая бы проблема не встала у девочек на пути - мама всё решит! Ведь Бородина и Омаров тоже входят в число «влиятельных» родителей, а их дети имеют статус «публичных личностей». Следовательно, если Ксюша и Курбан захотят, чтобы их дети выиграли конкурс «Танцы. Дети» - они его выиграют. Очень огорчает, тот факт, что действительно талантливым ребятам трудно пробиться в мир шоу-бизнеса без покровительства влиятельных родителей. Некторые пользователи убеждены, что спортсменка Маруся уже успела воспользоваться маминым именем на соревнованиях по гимнастике.