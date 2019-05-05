На алименты зарабатывает? Галкин майскими гастролями «намекнул» на развод с Примадонной

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Не исключено, что слухи хейтеров могут оказаться правдивыми, и шоумен на самом деле изменяет 70-летней супруге.

Максим Галкин поразил подписчиков своим откровенным нежеланием проводить даже семейные праздники и выходные со своей женой Аллой Борисовной Пугачёвой. Именно из-за этого многие считают, что комик-шоумен своими майскими гастролями, которые запланированы в других странах, «намекнул» на, возможно, скорый развод с Примадонной, что сразу же огорчило миллионы поклонников пары.

Уже давно пишется, что Галкин, якобы, «вынуждено» проводит праздники отдельно от Аллы Борисовны. Однако нельзя быть уверенным точно, что шоумен не выставил концерты и выступления именно в выходные дни, когда бы пришлось делить крышу с, вероятно, нелюбимой женщиной.

Особо дальновидные фанаты считают, что отношения Примадонны и Максима давно пошли не по «плану» и чем дальше, тем трещина в семейной жизни видна всё сильнее. Возможно, бросать 70-летнюю женщину прямо перед её юбилеем и концертом Галкин не решился, а сейчас уже и не рад этому своему решению. Ждать у моря погоды Максим, вероятно, не решился, и отправился зарабатывать на алименты, ведь женщина, несмотря на свой возраст, детей просто так Максиму не отдаст. Если вспомнить недавние скандалы с многочисленными любовницами Максима, то шансов у любящего отца встречаться с детьми становится ещё меньше.