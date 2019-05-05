«Пьяная плясала в захудалом баре»: Фанаты раскрыли «настоящее» лицо Волочковой

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Казаться и быть – две разные вещи, но только балерина до сих пор это не поняла.

Несколько месяцев назад Анастасия Волочкова приняла решительные меры, чтобы бороться с хейтерами в социальной сети – попросту закрыла возможность комментировать ее фотографии. После этого женщина иногда дает возможность фанатам «излить душу» под ее снимками, но ненадолго, ведь вскоре удаляет написанные оскорбления или восторженные отзывы. на этот раз она опять добавила семейное фото, «сжалившись» над фолловерами. Наконец-то у них появилась возможность высказать «наболевшее», только некоторые были удивлены таким поступком.

«А чего же ты не открыла комментарии, когда пьяная плясала в захудалом баре?» – поразились некоторые подписчики. «Сумасшедшие» танцы действительно появились на ее странице пару дней назад.

По их словам, балерина хочет показать себя «правильной» и «самой лучшей», но боится смотреть правде в глаза. Ей нужна только похвала, а обвинения в алкоголизме и распущенности слушать уже надоело. Фанаты раскрыли «настоящее» лицо Волочковой, ведь невозможно быть одним человеком, а пытаться предстать перед всеми совсем другим. Зато саму звезду это никак не смущает. Как она утверждает, все просто завидуют ее счастью и богатой жизни.