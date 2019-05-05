Бузова в пролете – Крид подогрел слухи о романе с американской актрисой

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Это уже не первая заграничная пассия Егора.

После недавнего фестиваля «Жара», который прошел в Дубае, поклонники Ольги Бузовой и Егора Крида не перестают рассуждать о возможных отношениях артистов. Накануне телеведущая посетила концерт рэп-исполнителя и даже сидела с ним за одним столом, а в своих stories певица всячески намекала на чувства к Егору.

Однако, судя по всему, бузова может и не надеяться на любовь завидного холостяка. Судя по всему, Крид уже занят, причем девушкой, которая обгоняет ведущую «Дома-2» по популярности. Своей последней публикацией, а точнее комментарием, Крид подогрел слухи о романе с известной американской актрисой и певицей Беллой Торн. Исполнитель отправил знаменитости любовный эмоджи в виде сердца. Похоже, Бузова в пролете – Егор, видимо, уже сделал свой выбор.

Стоит отметить, что это не первая американская пассия Крида. Похоже, российский артист не желает задерживаться на родине. Около года назад появились слухи о том, что Егор попытался соблазнить популярную актрису Беллу Хадид. Артисту также приписывали роман с подругой Ким Кардашьян - Карлой Дибеллой, с которой певец якобы общается до сих пор. На самом ли деле Крид находится в отношениях с Беллой Торн, пока неизвестно. Егор тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности.