До Билана не дотянуться: Лазарева не узнают на улицах Израиля

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Очередной провал на «Евровидении» может и в этот раз нарушить все планы певца, ведь даже фанаты перестали его замечать.

Второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение» состоится уже скоро, 16 мая, в Тель-Авиве. Из-за этого певец уже прилетел в Израиль, чтобы успеть все тщательно отрепетировать и, заодно, прогуляться по городу. Недавно он добавил очередной снимок в свой микро-блог. Оказалось, что в Тель-Авиве сейчас очень жарко, можно смело надевать шорты и футболку. На фотографии нет ничего странного, но, если присмотреться, то ни один окружающий человек даже не взглянул на артиста. Неужели его никто не узнал, и все попытки стать популярным были просто тщетны?

Даже подписчики в социальной сети заметили, что Лазарева не узнают на улицах Израиля.

Странно, но в то время, когда Дима Билан второй раз принимал участие в «Евровидении» и стал победителем, он уже был достаточно известным певцом. Видимо, до Билана Лазареву не дотянуться. То ли он специально надел очки и пытается замаскироваться, то ли все равно не смог достичь желаемого успеха. Это может плохо отразиться на результатах самого конкурса, ведь даже поклонники перестали замечать Сергея, что может стать причиной очередного проигрыша.