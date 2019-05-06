Мстит за обиды? Тодоренко публично унизила Топалова ради поднятия «авторитета»

Сегодня, 10:00

Регина язвительно отозвалась о спортивных способностях мужа, намекая на его лишний вес.

Не успели все насладиться семейной идиллией Регины Тодоренко и Влада Топалова, как в паре новоиспечённых супругов появились проблемы в отношениях. Как известно, со временем страсть и романтика сменяется бытовухой и начинается скандальный период в браке. Буквально на днях Топалов публично пристыдил Регину за неряшество, опубликовав фото разбросанных вещей по квартире перед отъездом супруги на отдых в Турцию, как Тодоренко принялась мстить мужу за обиды и публично унизила Топалова ради поднятия «авторитета». В сторис ведущая поделилась видео, где похвасталась спортивными «талантами» мужа: на видео Влад играет в любительский футбол с местной командой.

«Какая тусовка, прям настоящие футболисты, гол-гол!»,— колко выкрикнула Регина о спортивном увлечении мужа, словно упрекнула Влада в отсутствии физической подготовки. К слову, за последние несколько месяцев певец заметно набрал лишних килограмм и теперь вынужден сидеть на диетах и регулярно заниматься спортом, чтобы вернуть прежнюю фигуры. Примечательно, что не так давно Топалов высмеивал округлые формы жены после родов, как и сам оказался в таком положении. Как бы там ни было, а таким поступком Регина не только отомстила обидчику, но и «сменила» статус униженной супруги.