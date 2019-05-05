«Арабский шейх» довел до слез? Лобода намекнула на испорченный отдых

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Любовные драмы и заплаканные глаза на фото - похоже, Светлана вновь страдает из-за разбитого сердца.

Светлана Лобода взяла тайм-аут и на майские каникулы отправилась в отпуск набираться сил перед очередным сольным туром. Компанию ей, видимо, составили маленькие дочки, с которыми певица наконец решила провести время. Вот только отпуск артистки, судя по всему, не задался - Лобода намекнула на испорченный отдых. Вместо прежних прогулок по городу, развлечений с дочками и «солнечных ванн» на пляже и в бассейне теперь певица коротает вечера за просмотром романтических драм.

А сегодня утром она опубликовала новую фотографию без макияжа, на которой отчетливо видны красные и опухшие глаза знаменитости, будто она проплакала всю ночь. Не исключено, что красотка-артистка закрутила курортный роман, однако «арабский шейх» довел до слез знаменитость.

Видимо вновь разочарованная в мужчинах певица, вероятно, не желая встречаться с «обидчиком», сегодня решила встретить утро не как обычно – купаясь в бассейне отеля – а отправилась «на спорт», ведь занимаясь своим телом она сможет забыть обо всех душевных переживаниях. Судя по всему, новый мужчина в жизни певицы вновь разбил ее сердце, и испортил долгожданный отпуск певицы, которая на курорте вновь страдает от скуки и одиночества.