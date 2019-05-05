Из принцессы в нищенку. Тимати намекнул, что «сладкая жизнь» Решетовой кончилась

Сегодня, 13:30

Репер будто оставил послание своей возлюбленной в новом треке подопечной из «Песни».

Модель Анастасия Решетова находится в отношениях с репером и продюсером Тимати довольно давно и все это время не перестает демонстрировать у себя на странице в соцсети шикарную жизнь. Но фотографий из дорогих ресторанов и элитных курортов может стать куда меньше, ведь Тимати намекнул, что «сладкая жизнь» Решетовой кончилась. В новом треке своей подопечной на проекте «Песни» продюсер словно оставил прямое послание своей возлюбленной: «Что такое лифчик, лифчик за три тыщи? Это, ****, полное днище!» - поет реп-исполнительница Боронина.

Звучит как более чем прямое послание Анастасии от ее парня, означающее: «Хватит транжирить мои деньги на всякую ерунду». Наверно, после ухода из своего музыкального лейбла самого популярного артиста Егора Крида, Тимати хочет «затянуть пояса» и урезать расходы. Решетовой же, видимо, чтобы оставаться рядом со своим молодым человеком придется превратиться из принцессы в нищенку или же искать другого богатого и щедрого «папика».