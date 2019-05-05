Тысячу евро за ужин: Собчак и Богомолов тайно улетели на свидание в Италию

Сегодня, 12:00

Поклонники звёздной пары выследили «голубков» в одном из ресторанов Модены.

Только недавно прошли слухи о воссоединении пары Ксении Собчак и её супруга Максима Виторгана, брак которых дал это зимой серьёзную трещину. Отдыхая вместе с сыном, пара старалась убежать от глаз назойливых фанатов на испанский курорт Марбелья. Однако, как оказалось, всё не так хорошо, как предполагалось. Константин Богомолов забрал «перелётную птичку» Ксению к себе в Италию, чтобы там сделать незабываемый сюрприз своей любимой.

Стало ясно, что Собчак тайно улетела на свидание к Константину, чтобы поужинать в шикарном ресторане итальянского города за тысячу евро, как минимум. Ведь шикарный ресторан, где остановился Константин, Osteria Francescana, не предполагает бюджетный ужин. Дегустационное меню стоит порядка 300 евро на человека, а очевидно, что романтический ужин для одного себя Богомолов бы проводить не стал. К этому, прибавив вино, чаевые и лёгкие закуски, как раз и получится тысяча евро, а то и больше.

Вероятно, такой сюрприз от любовника понравился Собчак и растопил «светское сердце» женщины. Как известно, несколько месяцев назад звезда заявила о том, что они с Виторганом уже не живут вместе и свободно могут встречаться с теми, с кем захотят. Пока весь бракоразводный процесс отлаживается. Видимо, пара супругов не хочет опускаться до мелочей и делить телевизоры и кофеварки.