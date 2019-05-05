Показала, где раки зимуют. Лорак могла отомстить экс-мужу, лишив его бизнеса

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Мурата Налчаджиоглу, похоже, больше ничего не держит на родине певицы.

Еще в прошлом году общественность всколыхнула неприятная новость о неверности супруга популярной исполнительницы Ани Лорак. В сеть очевидцы слили кадры, на которых Мурат «засветился» в одном из ночных клубов в компании некой киевлянки. В конце января этого года супруги официально развелись. Пока неизвестно, с кем останется их общая дочь София, однако в последнее время Каролина больше не появляется на публике вместе с наследницей.

На днях стало известно, что Мурат Налчаджиоглу заявил о закрытии своего ночного клуба-караоке Famous в Киеве, который открыл пять лет назад на средства Лорак. О причинах закрытия заведения не сообщается. Некоторые подозревают, что бизнес Мурата просто напросто «прогорел» без финансовой поддержки певицы. Однако, если учитывать некоторые нюансы, можно предположить, что причина кроется вовсе не в этом. По слухам, клуб бывшего супруга Лорак был довольно популярным местом ночных развлечений киевского бомонда. Из этого следует, что заведение приносило владельцу неплохие деньги, благодаря которым и существовал клуб. Как одна из возможных версий закрытия бизнеса Мурата – месть Каролины. Возможно, именно певица благодаря множественным связям с нужными людьми могла отомстить экс-мужу за измены, лишив его ночного клуба.

Если это на самом деле так, то выходит, Каролина не такая уж «белая и пушистая». Как говорится, показала изменщику, где раки зимуют. Вероятно, Лорак решила окончательно разрушить связь с Муратом, поэтому могла сделать так, чтобы его больше ничего не держало в Киеве.