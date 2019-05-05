Тимати запретил? Киркорову пришлось выкручиваться на сцене без Егора Крида

Сегодня, 18:00

Песня «цвет настроения черный» была исполнена только поп-королем и вызвала массу негативных обсуждений в сети.

Молодой исполнитель Егор Крид, снова отличился от своих коллег на фестивале «Жара». 24-летний артист Булаткин, в последнее время стал вести себя, как подросток. Он начал капризничать на фестивале, что предоставленные условия - это не для звезд его величины. Вполне вероятно, что Егор увидел номер Ольги Бузовой, который она показала у себя в stories, и он оказался шикарней, чем его. Складывается впечатление, что певца на столько это задело, что он потребовал поменять ему условия проживания. А спустя некоторое время, Егор потребовал предоставить ему еще одного охранника.

В это время, Филипп Киркоров, должен был петь песню «Цвет настроения черный» вместе с Егором Кридом, но Егор вышел на сцену, спровоцировав похожую ситуацию, которая произошла в Абу-Даби. Тогда, Крид просто из-за плохого настроения не вышел на сцену, а лейбл потерпел огромные убытки. Но, по видимому, на «Жаре» Егору запретил выходить на сцену Тимати, поскольку эта песня принадлежит лейблу Black Star, а рэпер уже ушел на вольные хлеба.

Как стало известно, что у Булаткина около месяца назад, закончился контракт с Black Star. И в итоге поп-королю пришлось выкручиваться на сцене без Крида. Пытаясь пропеть слова Крида, а там нужно было читать рэп, Филипп напутал слова, не попадал в мотив и дыхания у короля не хватило, что выглядело весьма не профессионально.

Кроме того, Крид даже не вышел на красную дорожку фестиваля, но тем не менее все равно выступил с обещанной программой. Чем было вызвано такое поведение, артист не объяснил. Утром следующего дня Крид опубликовал фотографию на своей страничке Instagram, где артист показал всем свои дорогие часы, цепочку и средний палец.

«За что, Егор?», - задаются вопросом фанаты Егора. Крид может остаться без фолловеров, если будет продолжать вести себя подобным обрзом: не выходить на сцену и показывать неоднозначные жесты своим фанатам.