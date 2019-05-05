Не получилось со своей, получится с чужой: Почти разведенный Григорьев-Аполлонов заигрывает с женой Валерия Меладзе

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Певец опубликовал фотографию, где обнимает Альбину Джанабаеву, говоря, что она влюблена в него.

Уже на протяжении полугода поклонники Андрея Григорьева-Аполлонова замечают певца не в самом лучше состоянии. Все дело в том, что у него разлад в отношениях с супругой Мариной, который он тщательно пытался скрыть, но буквально на прошлой неделе признался, что взял перерыв в отношениях. Ранее его замечали в компании девушек из эскорт-услуг и то, что рыжий Иванушка сильно прикладывался к бутылке.

Однако, сейчас певец в бодром расположении духа, он выступал на музыкальном фестивале в Дубае наряду с большинством звезд российского шоу-бизнеса. Одной из них была Альбина Джанабаева, с которой артист стоит в объятиях на фотографии. Свой пост он сопроводил подписью: «Подруги мои, не ревнуйте — тому, кто в меня влюблен! Альбиночка! Просто прекрасно!»

Возможно, Григорьев-Аполлонов подумал, что не получилось со своей, так получится с чужой женой. Так как Андрей пользуется большим спросом у своих поклонниц и фанаток. Некоторые подписчики даже в шутку высказались, якобы Меладзе от ревности точит нож в кустах. Официального подтверждения о разводе певца с женой нет, но они больше не живут вместе. Видимо, артист не хочет раздувать скандал, связанный с разводом, чтобы избежать падения собственного имиджа, но его выходки свидетельствуют совсем об обратном. Он также упоминал о поклонницах, которые впоследствии стали его близкими подругами.