Постарел и заплыл! Фанаты удивляются внешнему виду Тимати

Сегодня, 11:15

Музыкант перестал следить за собой после встречи с Решетовой.

В сети появились «свежие» фотографии Тимати с дочерью. Пользователи заметили, что артист сильно изменился. Певец всегда был приверженцем спорта, он неоднократно входил в топ самых спортивных мужчин по версии «Муз-тв», а сегодня музыканта не узнать. Подписчики артиста подчеркнули, что он сильно постарел и набрал в весе.

«Тиман, постарел браток», «Вот ты постарел...Блиин», «Отец уже уставший, подзаплывший», - пишут подписчики артиста. Очевидно, Тимати понимает, что набрал лишнего и комплексует из-за этого. В последнее время его одежда сугубо в черном цвете. Артист скрывает лишние килограммы под чёрной и бесформенной одеждой.

Возможно, стресс на работе является одной из причин преждевременного старения. Бизнес Black Star расцветает и продолжает развиваться, Тимати помимо того, что много работает, старается не обделять вниманием единственную дочь Алису. Артист неоднократно публиковал stories, в которых говорил, что у него есть несколько часов до самолёта, которые он должен посвятить дочери.

К тому же многие заметили, что после встречи с Решетовой артист перестал следить за собой и посвящать светские мероприятия. Закономерность о том, что от хорошей жизни полнеют, ещё раз подтвердилась ситуацией Тимати. Скорее всего, спокойная, тихая личная жизнь отложилась в боках малоподвижного артиста.

В последнее время певец перестал выставлять публикации из спортзала, скорее всего Тимати не может заниматься спортом из-за старой травмы. В 2015 году певец получил серьёзную травму позвоночника, которая могла аукнуться спустя четыре года. Плюс ко всему, основной бизнес Тимати построен на общепите, несколько лет назад Тимати открыл сеть Black Star Burger. Малоподвижный образ артиста и неправильное питание могут быть главной составляющей причиной резкого набора веса.