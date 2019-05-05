«На уровне с Рудовой»: Инсайдеры осудили Шишкову за быструю смену партнеров

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Складывается впечатление, что Алена Шишкова, хочет заработать дурную славу своим поведением с мужским полом. Будучи еще в незавершенных отношениях с Тимати, Алена крутила роман с футболистом Антоном Шуниным . Весной 2015 года, Алена и репер окончательно расстались, а осенью 2015 года появились слухи, о романе Шишковой и актера Андрея Чадова .

«Именно в этот момент, когда я две недели провел в горизонтали, на койке, моя бывшая собрала вещички и отправилась на поиски лучших условий, мне довелось увидеть внимание тех людей, которым я был действительно небезразличен, и для себя отметить тех «близких», что даже не позвонили (я знаю многие из них прочитают это)», - рассказывал впоследствии Тимати в своем Instagram . СКладывается впечатление, что Алена не стремится к отношениям, в которых прежде всего есть любовь и забота. Вполне возможно, что ей нужны толстые кошельки, а вот душа мужчины совершенно не важна. Некоторое время назад, очевидцы заметили модель в дорогом ресторане, в компании со стареющим и лысеющим олиархом.

В телеграмм-группе « YOBAJUR », появилась информация, что у Алены очередной ухажер: «В субботу гуляли они, это показушник обычный...Делает вид, что миллиардер в Instagram , ничего из себя не представляет особо в жизни. Две недели назад она с другим была в роял Арбат, с парнем по имени Юра, подруга с ними сидела... Сказала Алена его очень ревновала».

Возможно, Шишкова «поймалась на удочку» в Instagram , доказывал ей, что он миллиардер, а на самом деле оказался альфонсом. Инсайдеры осудили Шишкову за неимоверно быструю смену партнеров: «Алена опустилась до уровня Рудовой! Рудова, так же меняет мужиков как перчатки, этим и прославилась, так что, остается только пожелать удачи в новых начинаниях, разгульной женщины!».