Любовь зла! Регина Тодоренко приучила Топалова к беспорядку

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Влад Топалов показал, какой бардак Регина оставила дома перед отпуском.

Певец не выдержал и решил показать всем плохую привычку Регины – разбрасывать вещи по квартире. Несколько дней назад, певец опубликовал stories, после которого пользователи были поражены «чистоплотностью» Регины. На публикации видно, что в квартире артистов творится хаос. На полу валяются: пакеты, обувь, джинсы, шорты, сумка, шарф. Многие и подумать не могли, что Регина плохая домохозяйка. Каждая женщина наоборот пытается создать домашний уют для своей семьи, дополняя интерьер различными домашними мелочами. Тодоренко же делает все, чтобы Топалов домой не хотел приходить.

Через несколько минут после stories Влада Регина публикует фото с отдыха в Турции, подписав её: «Сегодня я провела полдня отмывалась в турецком хамаме». Вместо того, чтобы навести порядок дома, Регина решила уехать в другую страну и отмыться там, оставив в беспорядке мужа и маленького ребёнка.

В телеграм-канале «Star news» появилась информация, что Влад Топалов говорит, что Регина своей неряшливостью помогла ему вылечиться от психического заболевания, а именно одержимостью чистотой и порядка. «Любовь зла!», - цитирует Влада телеграм-канал. Интересно, что Влад через несколько часов удалил опубликованное видео. Возможно, Регина увидела публикацию и устроила мужу скандал, за то, что он выставил её перед всеми плохой хозяйкой.

Преданные фанаты Регины стали заступаться за телеведущую: «Она же не просто дома сидит, она много работает! Посмотрела бы я, как чистоплотные домохозяйки со всем справляются с её графиком», «Регина, не обращай внимания не злые языки, главное чтобы вас это устраивало». Вероятно, для Влада и Регины беспорядок дома обычная ситуация. Если судить по stories Топалова, то он с юмором относится к неряшливости супруги и не видит в этом проблемы.