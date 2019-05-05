Пожаловался старшим? Эмину пришлось заступиться за Крида после его вчерашних капризов

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Продюсеру пришлось опровергнуть информацию о том, что Крид недоволен сервисом в Дубае и устроил конфликт с организацией фестиваля.

В Дубае впервые прошел музыкальный фестиваль «Жара», в котором приняли участие многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Но на фестивале разгорелся скандал, в центре которого оказался Егор Крид, которого не так давно выгнали из лейбла Black Star. Певец сообщал, что недоволен своим номером в 5-звездочном отеле Дубай, а также просил нанять второго охранника.

Однако, сегодня азербайджанский продюсер по имени Эмин Агаларов записал видеообращение, в котором явно дает понять, что никакого скандала не было. Как выяснилось, Эмин является одним из организаторов проекта. И стороны не имеют никаких претензий к друг другу, утверждает Агаларов. Сам же Крид также высказался, что это лишь домыслы прессы. Возможно, они оба понимают, что Криду не нужен новый скандал и они решили замять эту тему. Вполне возможно, что Егор пожаловался старшим, чтобы урегулировать скандал. Таким образом, Эмину пришлось заступиться за певца перед общественностью после его капризов.

Но в период ухода из лейбла, когда еще мало кто знал об этом, Егор уверял поклонников, что ни с каким менеджером переговоров не ведет по поводу ухода. Однако, оказалось, что он находился в поисках нового продюсера. Так что певец не всегда договаривает своим поклонникам то, что происходит на самом деле. Вероятно, что сейчас как раз один из таких случаев.