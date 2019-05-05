Щёки совсем не двигаются: Лолита Милявская показала лицо после пластики

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Певица переусердствовала с «уколами красоты» и вживлением имплантатов в скулы, ее щеки и скулы стали жить отдельной жизнью от основной мимики.

Очень талантливая и известная певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская решила сделать очередную «новую мордочку». Она, как и многие артисты, в погоне за красотой и молодостью, забыла о своем здоровье. Злоупотребление филлерами, подтяжкой овала лица, контурированием и прочими хирургическими вмешательствами, за последние несколько лет, привели к необратимым последствиям. Последним ее шагом на пути к молодости, стало вживление силиконовых имплантатов под кожу в область скул. Именно это и стало роковым моментом для мимики лица певицы.

Видимо, Лолита сама понимает, что пластика отразилась на внешне виде не в лучшую сторону и несколько месяцев старательно прикрывала последствия - то волосами, то видео с дальнего расстояния. А буквально вчера, она прислала видео своей коллеге Светлане Лободе, где повторяет рифму одной из песен Светланы. Близкий ракурс Милявской, дал разглядеть все изъяны пластической хирургии. Когда-то очень красивая и эффектная артистка Лолита – показала настоящее лицо после пластики.

Если присмотреться, то можно обратить внимание, что при разговоре у Лолиты щёки совсем не двигаются, а нижняя часть щек опустилась. За счет круговой подтяжки лица глаза приобрели из миндалевидных - более круглую форму, как на выкате. Стало очень заметно, что мимические морщины остались лишь возле глаз, а сама кожа приобрела не совсем здоровую форму и цвет за счет вживленных инородных тел в обе скулы.

Специалисты поясняют, что зачастую в такой процедуре является роковым – это потеря чувствительности на отдельных участках лица и онемение. Это происходит за счет отмирания лицевых нервных окончаний, и как следствие может привести к частичному нарушению речи, так сказать к дефекту. А для певицы такого масштаба – это не только потеря работы, но и потеря себя.

Многие поклонники звезды считают, что на такие шаги с трансформацией своего лица Милявская решилась лишь только потому, что ее молодой муж стал поглядывать по сторонам. По роду деятельности, супруг Лолиты фитнес-тренер и зачастую находится в непосредственной близости со своими подопечными.