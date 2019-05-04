Навела марафет для любимого. Бузова собирается посетить концерт Егора Крида

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Как отреагирует рэпер на встречу с певицей в клубе в Арабских Эмиратах?

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова, кажется, бесповоротно растворилась к красоте арабских ночей Дубая, а потому осталась там еще на одну ночь. К слову, прошлую звезда, по ее словам, проспала со своим пиарщиком Антоном Богословским, проснулась только после полудня. Потом артистка успела потанцевать на пляже под новую песню Филиппа Киркорова «Стеснение пропало», чем восхитила поп-короля. Близится вечер, и знаменитость уже навела марафет и спросила у своих поклонников, что же ей делать сегодня: пойти тихо-мирно поужинать или сходить на концерт некого друга. Впрочем, ясно, что вероятнее всего, Ольга в действительности собирается посетить концерт Егора Крида, который как раз проходит этим вечером, и поужинать с Богословским, скорее всего, не откажется – одно другому не мешает.

Интересно, как отреагирует рэпер на встречу с певицей в клубе в Арабских Эмиратах? Дело в том, что сегодня днем он с таким волнением и предвкушением рассказывал, что выступит в одном из клубов Дубая, что это наталкивает на мысли о том, что артист объявит на том выступлении о чем-то важном. Скорее всего, Крид наконец-то скажет, кто теперь его будет продюсировать вместо Тимати, но также интересно и развитие его «романа» с Бузовой, который музыканту приписывают достаточно давно.

Но, в итоге, сама Бузова может обвести вокруг пальца всех фанатов, которые думали, что она встретится с Егором Булаткиным, ведь говорить она могла и совсем о другом «друге». Вполне возможно, что звезда наводила красоту для своего любимого друга Киркорова.