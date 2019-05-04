Вымаливает прощение? Харламов сделал Асмус сюрприз в другой стране

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Актриса была потрясена подарком, поэтому отношения в паре скоро могут наладиться.

Гарик Харламов и Кристина Асмус уже много лет состоят в браке и воспитывают дочь. По идее, за такой промежуток времени семья должна была стать еще крепче, но, видимо, у звездной пары что-то пошло не так. Фанаты много раз обвиняли актрису в том, что она не уважает своего мужа, когда слишком тесно общается с коллегами. «Бульдог», в свою очередь, также не всегда выступает примерным семьянином. В последнее время он стал придумывать оскорбительные шутки и выкладывать их в сеть. Очевидно, такой специфический юмор может понравиться не каждой женщине.

Скорее всего, пара устала ссориться, поэтому Харламов сделал Асмус сюрприз в другой стране. Артистка прилетела с дочерью, сестрой и племянницей в Дубаи, и обнаружила в отеле множество их семейных фотографий, привязанных к воздушным шарам. Телезвезда сразу поделилась радостью со своими подписчиками.

Быть может, таким способом Гарик вымаливает прощение у супруги за прошлые «грешки»? Несмотря на некоторые инциденты и обвинения со стороны фолловеров, пара утверждает, что в их семейной жизни царит покой и порядок.