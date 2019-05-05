«Полина Ван Дамм» - Муж Гагариной открыто насмехается над ней и выставляет уродиной

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Ноги певицы на фото супруга выглядят костлявыми и неодинаковой длины.

В тех случаях, когда один партнер в отношениях пытается задеть, высмеять, унизить свою «вторую половинку», говорят о нездоровых отношениях, где один выступает «мучителем», а второй – «жертвой». После того, как муж знаменитой певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, начал выставлять свою супругу с идиотской стороны, впору задуматься – нет ли и в этой паре намека на подобные абьюзивные отношения?

Сначала Исхаков опубликовал фото Полины на фоне некого моста, где она якобы выполняет шпагат в полете. Фото не слишком удачное, ведь выставляет все недостатки стройной фигуры знаменитости, а именно костлявые ноги. Сама Гагарина заметила, что на снимке одна нога получилась длиннее второй, что, скорее всего, говорит о неудачном фотошопе, когда артистку в фоторедакторе «поднимали» в воздух. Неужели профессиональный взгляд фотографа не заметил эту очевидную асимметрию или же заметил, но решил, что так поиздеваться над женой будет весело?

Более того, когда фанаты пытались сделать замечание Дмитрию, мол зачем он так с женой, тот отвечал им очень грубо, пытаясь «доминировать» даже над незнакомыми людьми. Буквально чрез пару дней он выставил еще более, по ее мнению, смешное фото с не менее «смешной» подписью. «Полина Ван Дамм Гагарина», - написано на снимке, где фигуру артистки «переклеили» поверх знаменитого фото Жан Клода Ванн Дамма между грузовиков.

Зачем муж Гагариной открыто насмехается над ней и выставляет уродиной, понять достаточно сложно, но учитывая то, как невежливо он отвечал своим же подписчикам, можно предположить, что у него есть проблемы с самооценкой. Человеку, уверенному в себе, не нужно доказывать кому-либо, какой он молодец, однако если с карьерой проблемы, а жена заколачивает миллионы с одного концерта, у любого мужчины самооценка рухнет вниз.