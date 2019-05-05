Крид буквально не отходил от Валерии на «Жаре». Запал на жену продюсера?

Сегодня, 10:30

Рэпер не скрывает симпатию и певице, которая намного старше его, и все еще замужем.

Певица Валерия будто открыла собственный секрет молодости, ведь уже который год подряд выглядит свежо – сложно поверить, что в этом году ей исполнился 51 год. Видимо, на ее привлекательность обратил внимание даже бывший подопечный Тимати Егор Крид, ведь на «Жаре» он буквально не отходил от Валерии. Мило общающимся с певицей его даже запечатлели на одном из снимков, который потом был опубликован в аккаунте артистки.

При этом стоит вспомнить, что Крид и Валерия до этого довольно тесно общались в самолете и публиковали общие фото оттуда.

Возможно, Крид действительно «запал» на жену продюсера? Учитывая то, что рэпера и Иосифа Пригожина подозревают в сотрудничестве, связь Егора с чужой супругой кажется заведомо провальной идеей. В этом случае, Крид может просто вежливо относиться к Валерии, пытается подружиться с ней, но не более того. Однако толком не ясно, как именно воспринимает подобную вежливость сам Пригожин и не помешает ли это его совместной работе с рэпером.