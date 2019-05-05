«Дом-2 Мести»: Орлова «закинула сети» на бизнес экс-супруга

Сегодня, 10:15

Главным оружием в осуществлении коварных планов ведущей может стать их общий сын.

Ольга Орлова с Александром Кармановым в разводе уже пятнадцать лет. После расставания ребёнок остался с матерью и незаметно, чтобы семья вообще поддерживала отношения. Но и других мужчин у телеведущей нет, не раз создавалось такое чувство, что она что-то скрывает, а возможно, готовит план мести бизнесмену, который буквально сломал её вокальную карьеру в группе «Блестящие».

Но действует звезда, по всему видимому, крайне аккуратно и продуманно. Можно заметить, как она «закидывает сети» на бизнес экс-супруга. В 2014 Александр выкупил проект «Дом-2», но не прошло и трёх лет, как у телешоу появился новый продюсер, а Карманов буквально остался ни с чем, по крайне мере, в шоу-бизнесе. Теперь реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ по бумагам производит гражданин Индии Ракеш Кумар Гай. Каким-то невероятным образом, сразу после ухода экс-супруга, телеведущей проекта стала Ольга Орлова. Можно заподозрить артистку в «соучастии»: она вполне влиятельна для того, чтобы теперь сломать карьеру бывшего. Получился такой себе «Дом-2 Мести», за кулисами не меньшие страсти, чем на поляне.

Главным оружием Орловой в отбирании бизнеса у Александра может стать их общий сын Артём, которому исполнилось восемнадцать лет. Теперь он вполне может вступить в долю, как полноценный наследник, а Оля уже может надеяться на то, что мальчик будет и маму обеспечивать отобранными у законного отца средствами.