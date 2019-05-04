Киркоров в восторге: Бузова посвятила танец на пляже «своему королю»

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На «войне» все методы хороши, поэтому звезда решила соблазнять артиста купальником и зажигательным танцем.

Поздравляя Филиппа Киркорова с днем рождения, Ольга Бузова не забыла упомянуть, что хочет еще раз закружиться с ним в танце. Пока артист отмечал 52-летие, выступал на фестивале, у него совсем не было времени на подобные «интрижки», поэтому Оля, очевидно, решила сама «пойти в наступление». Бузова посвятила танец на пляже «своему королю» и отметила, что его новая песня «Стеснение пропало» буквально засела в ее голове.

Киркоров был в восторге. Он даже сделал репост видео на свою страницу в социальной сети и порадовался, что получил еще один, так сказать, «приватный» подарок на день рождения. Скорее всего, телезвезда решила обратить на себя внимание «короля» любым способом. Возможно, ей удастся это сделать, и Фил присмотрится к ней как к потенциальной второй половинке.

Стоит отметить, между Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым, судя по слухам, уже давно «проскочила» какая-то искра. Артисты постоянно любезничают друг с другом, несколько месяцев назад выставили в сеть фотографии совместного страстного танца и постоянно провоцируют слухи о далеко не дружеских отношениях. Между тем, дальше обычных комплиментов и объятий дело не заходит, и это, видимо, сильно не нравится Ольге. В последние дни ее поведение было крайне подозрительным. Она так сильно «рвалась» в Дубаи, прикрываясь заслуженным отдыхом и выступлением на фестивале «Жара». Не исключено, что именно Фил был ее целью, ведь прилетел в ОАЭ на несколько дней раньше и отметил там свой день рождения.