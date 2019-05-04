Нарушила закон? Бородина вышла в неподобающем виде на улицу Дубая, несмотря на закон

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Дальше пляжа или отеля в Арабских Эмиратах женщины не имеют права выходить в открытом купальнике.

Когда турист или путешественник прилетает в чужую для него страну, он по умолчанию обязан соблюдать ее законы. Но известная телеведущая Ксения Бородина, видимо, не знакома с этим правилом, потому вышла в купальнике на улицу в Дубае, несмотря на строгий запрет, прописанный в законе ОАЭ. «Пока, Дубай», - написала звезда «Дома-2» под новым фото, где стоит у передвижного лотка мороженщика. Вероятно, в тот момент ведущая даже не осознавала, как сильно рискует.

Какой же закон нарушила Бородина, если действительно вышла за пределы бассейна, отеля или аквапарка в таком открытом, по мусульманским меркам, наряде? А такой, согласно которому женщину могут арестовать за то, что она ходит по городу не то, что в купальнике, но и в просто слишком откровенной одежде, вроде мини-юбок или ультра-коротких шорт - всё это считается в государстве неподобающим видом. Судя по дороге на фото Бородиной и по проезжающей на заднем плане машине, это вряд ли может быть зоной бассейна или частью пляжа.