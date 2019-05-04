Деньги дороже? Навка в погоне за роскошью рискует «угробить» здоровье

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Реабилитация после операции на ноге может стоить продюсеру годового дохода.

Как известно, Татьяна Навка славится особым пижонством роскошной жизнью, дорогостоящим отпуском и брендовыми нарядами. Каждый выход супруги Пескова в светское общество активно обсуждается в сети. Так, и последнее появление Навки на красной дорожке не осталось без внимания. В соцсеть продюсер опубликовала снимок с музыкального фестиваля «Жара» в Дубае. На фото Татьяна позирует в компании матери и младшей дочери в ярком коктейльном платье. И всё бы ничего, вот только внимание привлекла грубо выпирающая кость на ноге Навки.

Очевидно, за долгие годы в спорте суставы продюсера трансформировались под влиянием нагрузок и травм. Тем не менее, Навка в погоне за роскошью рискует «угробить» своё здоровье. Поскольку травма подобного характера вызывает не только эстетический дискомфорт, но и несёт за собой боль в ногах. Примечательно, что кость можно легко исправить с помощью хирургического вмешательства, однако, после операции потребуется год на восстановление без тяжёлых нагрузок. Но, судя по всему, деньги Татьяне дороже и лишиться работы на год продюсер попросту не рискует, ведь только недавно Навка возглавила список самых состоятельных жён из представителей администрации. К слову, доход фигуристки практически в 20 раз больше, чем у Дмитрия Пескова.