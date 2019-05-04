Одно исправила, другое испортила? Пынзарь боится «засветить» результаты неудачной пластики

Сегодня, 16:40

Шляпа с широкими полями, видимо, была выбрана для образа не случайно.

Недавно звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь снова легла под нож пластического хирурга – девушка решила избавиться от пухлых щек. Сразу же после операции Дарья отправилась на отдых вместе со своим мужем, чем встревожила многих фанатов. По мнению поклонников, пребывание под палящим солнцем – одно из противопоказаний в реабилитационный период.

Сегодня Пынзарь поделилась с подписчиками снимком, на котором она запечатлена без повязки на подбородке. В подписи к нему девушка отметила, что врачи разрешили ей периодически ненадолго снимать бинты. Примечательно, что звезда «Дома-2» скрыла верхнюю часть лица шляпой с широкими полями, приоткрыв взору лишь подбородок и губы. Стоит отметить, что на всех снимках Дарья позирует то ли в широкой шляпе, то ли в кепке, скрывающей верхнюю часть лица. Едва медики разрешили девушке снять повязку, она тут же решила продемонстрировать результаты пластики фанатам, однако могла бы сделать это без шляпы.

Не исключено, что Пынзарь есть что скрывать. Можно предположить, что Дарья боится «засветить» результаты пластики, которая, возможно, оказалась неудачной. Вполне вероятно, в погоне за красивым подбородком девушка могла испортить верхнюю часть лица, поэтому и скрывает ее под головными уборами. Напрашивается вопрос, одно исправила, а другое испортила? Судя по свежему фото, подбородок девушки действительно стал более аристократичным. Вполне возможно, Пынзарь лишь интригует фанатов и покажется во всей красе лишь после полного восстановления.