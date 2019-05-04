А мужчины-то и не нужны! Орлова нашла альтернативу мужской ласке

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Одинокая жизнь - выбор певицы, которая, видимо, разочаровалась в представителях сильного пола.

Больше пятнадцати лет прошло после развода Ольги Орловой с бизнесменом Александром Кармановым. И, видимо, душевная травма от расставания была настолько сильной, что звезда навсегда потеряла уверенность в мужчинах и возможность построить здоровые отношения. Ведь Орлова ради любви ушла из группы «Блестящие», которая активно набирала популярность в те годы. А когда Ольга осталась одна, ей ещё долго приходилось бороться за место под солнцем.

В итоге, певица и телеведущая, скорее всего, пришла к выводу, что мужчины-то ей вообще не нужны! Она нашла очень специфическую альтернативу мужской ласке. Тепло и понимание ей дарят домашние животные, особенно «близкие отношения» у женщины с собаками. А вот «телесные утехи», выражаясь словами самой Орловой, вполне можно получить с помощью подруг. О возможной нетрадиционной ориентации певицы говорят её многочисленные фотографии в тесном контакте с другими представительницами слабого пола, а также слишком выраженная раскрепощённость. Ольга смело может позволить себе усесться даже малознокомой даме на коленки или потрогать за грудь у всех на глазах. Конечно, сексуальные предпочтения - личное дело каждого. Но стоит ли так афишировать своё повышенное внимание к подругам и комфортно ли это для них – большой вопрос.