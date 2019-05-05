Желание любимой - закон. Крид может выбрать Эмина как нового продюсера из-за Бузовой

Сегодня, 10:00

«Беременная» певица, вероятно, хитро манипулирует репером и указывает, что делать.

Певица Ольга Бузова нередко ведет себя как сильная женщина, и даже несмотря на ее возможную беременность, она не отменила выступление в Дубаях. О том, что звезда может ждать рождения своего первенца, говорит, в первую очередь, то, что ее фигура несколько изменилась, и это видно на фото звезды в купальнике. На одном из последних снимков артистка отчаянно втягивает в себя живот, а тот все никак не втягивается, хотя лицо Бузовой даже покраснело от напряжения. Впрочем, сама певица не комментирует свое положение, тем более, что с отцом ребенка, видимо, она продолжает скрывать отношения, но согласно слухам, ее любовником может быть репер Егор Крид.

Возможно, из-за своего интересного положения «беременная» Бузова, получила большую власть Кридом, а, потому не исключено, что именно из-за этого артист покинул музыкальный лейбл Тимати. Дело в том, что, если верить слухам, Тимати не просто беспощадно эксплуатировал своих артистов, подписывая их на унизительные рекламные интеграции, так еще и большую часть прибыли забирал себе. Вероятно, пока Крид не был семейным человеком, отвечал только за себя, он мог стерпеть такое обращение с собой, но, очевидно, узнав о беременности своей женщины, понял, что нужно искать более выгодный продюсерский контракт. Тут-то и могла появиться с советами Ольга, и вероятно, из-за Бузовой Крид может выбрать Эмина как нового продюсера. Это и понятно, ведь желание любимой женщины, особенно если она носит под сердцем ребенка, это закон для любого мужчины, и Крид вряд-ли является исключением. На фото из Дубай Бузова стоит с букетом цветов рядом с Эмином, что теоретически может говорить об успешном заключении сделки.

Так ли это на самом деле, поклонникам творчества Егора Булаткина удастся узнать несколько позже.