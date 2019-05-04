«Пьяная в 15 - какое воспитание?» — Тодоренко пристыдили за «показушные» отношения с матерью

Сегодня, 15:18

«Правильные» слова и красивую «картинку», по мнению фанатов, Регина использует для создания хорошей репутации.

Как известно, с рождением ребёнка жизнь матери в корне меняется: Регина Тодоренко после родов из авантюрной путешественницы буквально превратилась в «яжемать». Тему воспитания детей молодая мама перенесла даже в авторское шоу, за что регулярно подвергается нападкам хейтеров. Но, как оказалось, даже этого ведущей стало недостаточно. Так, в соцсети Тодоренко опубликовала оду о личных взаимоотношениях с матерью. И всё бы ничего, вот только Регину пристыдили за «показушную» любовь.

Несмотря на то, как ведущая старательно рассказала об идеальной стратегии воспитания ребёнка и важности контакта между мамой и малышом, примечательной стала скандальная история из детства. «..Меня чуточку "не в себе" в 15 лет, после Дня Рождения, занёс на руках мой bad-boy», — поделилась в комментарии Регина, чем вызвала волну негатива со стороны фанатов. «Пьяная в 15 - какое воспитание?», — отметили негодующие подписчики. По мнению фанатов, такое поведение подростка является не только недопустимым, но и опровергает правдивость всей идеологии Тодоренко, касаемо воспитания детей. Не исключено, что за иллюзией идеальной семьи Регина намеревалась улучшить свою репутацию, однако, лишь в очередной раз выставила себя на посмешище.