Такую невесту «прошлёпал». Дайнеко может «выскочить» замуж назло Воробьёву

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«Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется», – гласит русская пословица. Видимо, певица решила прислушаться к давним русским традициям.

На протяжении уже долгого времени ходят слухи о «тайной» второй половинке певицы Виктории Дайнеко, которые подогреваются самой девушкой. После последней публикации звезды стало понятно, что Вика может уже в скором времени «выскочить» замуж, и, вероятно, назло Алексею Воробьёву, её незабытому бывшему.

Запутанная история отношений Вики и Лёши окутана многими слухами и неясно, из-за чего на самом деле рассталась пара, кто кому изменил, или кто от кого съехал. Однако по реакции Вики можно предположить, что девушка могла попросту уйти от нелюбимого парня, потому что буквально через некоторое время стала публиковать фотографии с другими мужчинами.

«Завтра! Красная Горка 2019! Буду частью этого масштабного свадебного праздника!», – пишет Виктория у себя в профиле, сообщая всем о своих радостных моментах.

Можно сказать, что Дайнеко шокировала последней публикацией, буквально намекнув на возможную свадьбу с «анонимом». Воробьёв такую невесту «прошлёпал» попросту из-за того, что не решался сделать серьёзный шаг в своей жизни, на который Вика уже, возможно, решилась с другим.