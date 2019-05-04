Все бабы как бабы, а я – Королева! Волочкова «самоутверждается» на фоне других женщин

Сегодня, 12:05

Как бы специально «принизив» азиатскую массажистку балерина снова продемонстрировала свою значимость и превосходство.

В который раз все наблюдают за тем, как Анастасия Волочкова «самоутверждается» на фоне других женщин. Якобы, некрасивые «конкурентки» балерины, по её собственному мнению, сразу становятся поводом её нападок и недостойных действий. Даже оплаченная реклама может стать местом, где звёзда не побрезгует высмеять недостатки других.

В новой публикации Анастасия, откровенно говоря, «принизила» свою, якобы, персональную массажистку. Все бабы как бабы, а я – Королева! - видимо, с таким лозунгом живет «зазвездившаяся» прима. Свою азиатскую массажистку Анастасия решила «высмеять» за её невысокий рост. Надев туфли на высокой платформе, и без того достаточно высокая балерина стала Колоссом на фоне невысокой женщины в шлёпках «Nike».

Такой контраст межу чересчур высокой балериной и невысокой женщиной, вероятно, играет на руку приме, показывая, что она выше, стройнее, одним словом, эффектнее, чем её «сильная массажистка», к которой Волочкова уже давно ходит на массажи.

Однако, добродушная тайка даже не понимает того, что «знаменитая русская балерина» насмехается над её внешним видом подобными фотографиями. Ведь, если подумать логически, хотела бы прима просто прорекламировать свою массажистку, опубликовала бы только ее фото на фоне названия салона. Или, если все же хотела предстать на фото вместе с ней, могла хотя бы выбрать более нейтральную позу - сидя на диване в холле или же что-то в подобном ключе, чтобы не выделяться на фоне женщины.