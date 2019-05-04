Собчак может опуститься на самое дно из-за скандалов с известными личностями

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Продолжая зарабатывать на хайпе, Ксения Собчак рискует остаться без работы.

Журналистка Ксения Собчак давно заработала себе скандальную репутацию. Девушка всегда была очень яркой и никогда не боялась высказывать собственное мнение. Если попробовать сосчитать телепроекты на которых засветилась Ксения, то можно запутаться. После знакомства с Максимом Виторганом Ксения стала более домашней и перестала светиться в скандальных мероприятиях.

Год назад Ксения официально объявила о выдвижении своей кандидатуры в президенты, девушка считала, что её участие в выборах может быть шагом на пути к столь необратимым нашей стране преобразованиям. Не удалось Ксении осуществить заветную мечту и девушка решила пуститься во все тяжкие.

После провала, Ксения ещё с большим запалом набирает скандальную репутацию. Собчак за несколько месяцев поссорилась практически со всеми из шоу - бизнеса. Она проехалась катком по Волочковой, Бузовой, поссорилась со Шнуром, устроив цирк в Instagram. Многие говорят, что Собчак опускается на дно все больше, устраивая грязные скандалы. Девушка стала высказываться матами, не выбирая выражений, раньше она себе такого не позволяла.

Ни одна передача не хочет иметь дело с Ксенией, скорее всего, Собчак приглашают только из-ха хайпа и скандала, который она обязательно устроит. Именно этим и воспользовался Андрей Малахов, он пригласил на свою «умирающую» от низких рейтингов передачу «Прямой эфир» Ксению Собчак и Анастасию Волочкову, чтобы хайпануть на скандальной девушке.

Если Ксения продолжит скандалить с известными личностями, то может, как и несколько лет назад остаться без работы. Девушку не приглашали не на один телеканал, объясняя тем, что у них не «скандальный» формат. Собчак стали приглашать на передачи только после громкого развода с Максимом Виторганом.