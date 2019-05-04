«Резиновое лицо»: Пользователи высмеяли переделанную Ханну

На днях в Instagram группе «admin_anshlakа», разместили фотографию, на котором Ханна - Анна Иванова, выглядела совсем иначе, чем в своей соцсети. Пластические операции Ханны больше всего обсуждаемы в сети, и это не странно, ведь разница между актуальными и прошлыми снимками просто колоссальная. Сверяя фото, на которых Ханна до и после пластики, подписчики заметили сильные изменения во внешности. Даже вопреки тому, что Ханна до изменений во внешности покорила многих судей многочисленных конкурсов красоты - девушка решила затюнинговать свою внешность до неузнаваемости. После резкого старта певческой карьеры произошло значительное увеличение губ. Если сравнить фото, на которых Ханна до и после операции, четко видны изменения во внешности, особенно поменялось лицо певицы. Из-за ринопластики носик стал аккуратным, спинка, кончик и крылья сузились. Вероятнее всего, присутствуют еще уколы красоты, многие считают, что Анна переусердствовала с филлерами и они утяжелили ее лицо, за счет этого щеки опустились вниз. Так же, заметны невооружённым взглядом виниры. В сети поговаривают, что Ханна игрудь уеличила, а еще сделала липосакцию после родов.
«Резиновое лицо», - пишут хэйтеры. Ханна в своей соцсети, всячески отрицает, что прибегала к помощи хирургов и прочего вмешательства во внешности.