«Резиновое лицо»: Пользователи высмеяли переделанную Ханну

На днях в Instagram группе « admin _anshlakа » , разместили фотографию, на котором Ханна - Анна Иванова, выглядела совсем иначе, чем в своей соцсети.

Пластические операции Ханны больше всего обсуждаемы в сети, и это не странно, ведь разница между актуальными и прошлыми снимками просто колоссальная. Сверяя фото, на которых Ханна до и после пластики, подписчики заметили сильные изменения во внешности. Даже вопреки тому, что Ханна до изменений во внешности покорила многих судей многочисленных конкурсов красоты - девушка решила затюнинговать свою внешность до неузнаваемости. После резкого старта певческой карьеры произошло значительное увеличение губ.