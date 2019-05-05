Сегодня, 01:00

И без того униженная Аня словила «пощечину» от коллеги по шоу-бизнесу.

Анна Седокова – певица, мать троих детей и просто красавица. Девушка всегда вызывала восхищение у противоположного пола и побуждала на зависть большинство подписчиц. В свои 36 лет, многодетная мама выглядит шикарно, что подтверждается её многочисленными фотографиями в Instagram. Фанаты с трепетом расспрашивают у любимой певицы, как ей удаётся держать такую форму. И Седокова, с большим удовольствием рассказывает про спорт и правильное питание. Сейчас Анна находится на отдыхе со своими детьми, откуда ещё раз «взбудоражила» поклонников идеальной фигурой.

Сразу же «посыпались» восхищенные отзывы и даже певица Рита Дакота прокомментировала: «Выходи за меня!». Только вот нашлись и те, которые решили вывести Седокову на чистую воду. Позже, в сети появился оригинал фигуры многодетной мамы и женская половина пользователей сети «вздохнула» с облегчением. Она не идеальная, такая же, как мы. На дряблом теле певицы располагались многочисленные целлюлитные ямки, которых не видно не на одной фотографии выставленной певицей в Instagram. Седокова была возмущена, фотографией «исподтишка» и в оправдание записала сторис в котором призналась в своей неидеальности.

Позже, другая певица Регина Тодоренко жестко простебала «идеальную» фигуру Анны Седоковой, кинув «камень в её огород». «Ещё немного дряблая, но уже стремящаяся к успеху мать Если бы вы знали , как рука хотела отретушировать ляжки, как палец дрогнул при виде лишнего жира на боках, ещё и ко всему добил последний пост с идеальной фигурой @annasedokova Но слова мужа «я люблю тебя любую» остановили мои шаловливые ручонки. Пусть у каждого из нас будет человек, который питает к нам самые прекрасные в мире эмоции, самое доброе в Мира чувство - безусловную любовь», - написала Регина.

Писать про «идеальную фигуру» Седоковой, которая на самом деле является обладательницей обширного целлюлита, как минимум нелогично. В любом, случае на её фоне Тодоренко всё же «выехала», так как сразу призналась, в естественности без фильтров.