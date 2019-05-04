«Флиртуют под аплодисменты»: Зрители раскритиковали «Прямой эфир» с участием Киркорова и Лазарева

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Пользователи заметили, что друзья Андрея Малахов весь эфир заигрывали друг с другом, чем и вызвали раздражение у народа.

Очередной выпуск «Прямого эфира» с Андреем Малаховым наделал много шума среди телезрителей. Программа была посвящена очередной поездке Сергея Лазарева на «Евровидение-2019».

Заученный текст звезд и участников программы – показался скучным зрителям. Они отметили, что сама программа не носила бы какого-то скандала или информативности, если бы не одно «но», на нее пришел наставник певца – Филипп Киркоров. Зрители отмечают, что Андрей Малахов у себя в программе «собрал всю голубую кодлу» российской эстрады.

Из-за постоянного гримастничества, заигрывания и неоднозначной жестикуляции со стороны артистов по отношению друг к другу, пользователи отметили, что программа стала похожа на толерантную Европу, где нетрадиционная сексуальная ориентация приветствуется. Больше всего, «диванных критиков» ошеломил тот факт, что Лазарев и Киркоров заигрывали между собой прямо на федеральном канале с многомиллионной аудиторией в эфирное время, когда передачу могут смотреть дети и подростки.

После своих «псевдо-игр» Сергей Лазарев поспешил оправдаться и сказал: «Мы просто друзья». Киркоров эхом ответил: «Да, он мой преемник». Странная позиция у «натуралов» оправдываться за то, что они просто дружат.

А пользователи отмечают, что у обоих артистов дети от суррогатных матерей и они не спешат заводить семью с женским полом. Сам же Андрей только подогревает слухи о их ориентации, анонсируя их в эфире канала.

«Сидят два ****** на центральном ТВ и флиртуют под аплодисменты», «Ездил на Майбахе с Сережей Лазаревым…теперь понятно, кто его вишенка», «Филипп и Лазарев – красивая пара, совет да любовь!», - пишут хэйтеры на Youtube-канале.

Складывается впечатление, что кому-то выгодно пропагандировать гомосексуализм, чтобы не продлевать род человеческий или же сократить численность населения, так сказать на рабов и избранных. Телевизионные каналы перестали ужесточать цензуру и сейчас в эфирное детское время могут показывать разврат и похоть, что формирует сознание еще неокрепшего мозга ребенка.