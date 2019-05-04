Импланты поплыли? Киркоров ужаснул фанатов опухшим лицом после дня рождения

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Майские праздники и свой день рождения артист празднует в Дубае, однако бурное веселье и непрерывная работа взяли свое.

Король российской эстрады опубликовал в своем Instagram истории, где поздравляет артистов цирка, но когда в кадр попало его лицо, фанаты ужаснулись. Известно, что с 30 апреля Киркоров празднует свой День рождения в Дубае. Так как именно там проходит музыкальный фестиваль «Жара» и почти все звезды российского шоу-бизнеса присутствуют там. Сам Филипп также выступает на фестивале.

На лице Киркорова нет ни единой морщинки, у него нет мешков под глазами, которые просто обязаны наличествовать у мужчины его возраста. А их нет, значит блефаропластика – доказанный факт. Сейчас сделать подтяжку лица при помощи золотых нитей может каждый. Это не так дорого, как круговая подтяжка или фейс-лифтинг, и пользуется большим спросом среди знаменитостей. Поэтому экс-супруг Пугачевой оставил далеко позади своих конкурентов по эстраде.

Но вероятно, поп-король увлекся горячительными напитками на праздниках и мероприятиях, вдобавок к этому жаркий климат ОАЭ и выступления на сцене повлияли на состояние певца. Его лицо опухло и покраснело, тем более Киркоров ранее прибегал к помощи пластической хирургии. А все вышеперечисленные факторы в возрасте 52 лет могут серьезно повлиять на здоровье. Некоторые поклонники звезды предположили, что у Киркорова поплыли лицевые импланты из-за алкоголя, жары и общего истощения организма.