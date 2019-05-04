К замужним вход не запрещен? Максим Виторган стал причиной разлада в семье Глюкозы

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Максим Виторган рискует попасть в центр семейного скандала Глюкозы с мужем.

Пикантная фотография, опубликованная Максимом Витограном, может стать причиной большого скандала в семье Чистяковых – Ионовых. Несколько часов назад, актёр опубликовал фотографию на которой вместе с Ростиславом Хайт шаловливо прижимается к груди певицы. В данной ситуации поведение Максима Виторгана можно сравнить с Константином Богомоловым, который позволял себе лишнее с женатой женщиной. Очевидно, после громкого развода с женой, мужчина решил, что заигрывать с замужними женщинами это норма и сделал вывод, что к замужним вход не запрещен.

Сама Глюкоза высмеивала ревнивого мужа в Instagram и публиковала фотографию, на которой он кидает её в воду из-за фотографии с Деревянко. Возможно, что супруг может закатить Глюкозе скандал после шаловливой фотографии с Виторганом. Вполне вероятно, что данная фотография послужит причиной разлада в семье Глюкозы. Пользователи выдвинули версию, что Ионова и Витогран скрывают отношения от ее мужа. Также ходили слухи о разводе Глюкозы с супругом, Наталья сама намекнула пользователям о кризисе в отношениях, опубликовав пост в Instagram. «Некоторые говорят, что любовь длится три года, а дальше химическая реакция заканчивается.

Но я уверена, что перезагрузке быть!», - написала Глюкоза. После данной публикации пользователи завалили комментариями страницу Натальи, но девушка не стала стала отвечать на вопросы пользователей, а продолжила добавлять масла в огонь. Спустя несколько дней, певица заговорила о безразличии, затронув тему проблем в отношениях. Возможно, у пары назрел кризис.

Ксения Собчак могла перевернуть с ног на голову мировоззрение Максима. Несколько месяцев назад, распался брак Виторгана с Собчак, причиной послужил роман Ксении с режиссёром Константином Богомоловым. Девушка была замечена Виторганом в неверности, дошло до того, что Максим в гневе сломал нос разлучнику.