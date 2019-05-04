Кто не рискует, тот не живёт с Тарзаном. 45-летняя Наташа Королёва забеременела, чтобы сохранить брак?

Сегодня, 04:42

Белокурая дочурка станет «спасательным кругом» для «треснутой по швам» семьи.

15-летний брак Наташи Королёвой и Сергея Глушко находится на грани распада. В сети всё чаще появляется информация о том, что у звездной пары очень насыщенная жизнь – врознь. Наташа Королёва «кутила» со своими подругами и заедала проблемы сладостями, а Тарзан развлекался с коллегой по работе Марией Горбань.

Но недавняя новость, о второй беременности певицы, появившаяся в сети, повергла в шок фанатов звёздной пары. Неужели 45-летняя Наташа Королёва забеременела, чтобы сохранить брак? Впрочем, пользователи сети поддерживают Королёву, ведь кто не рискует, тот не живёт с Тарзаном. Безусловно, сейчас самое замечательное время для пополнения в семействе. Ведь, Наташа и Сергей многого достигли в звёздной карьере, сын Архип вырос и уже вот-вот отправиться в «свободное плавание». 15 лет это достаточно большой срок для семейной жизни, особенно в сфере российского шоу-бизнеса. Значит, любовь действительно имеет место быть, только спустя столько лет она немного «запылилась». Им просто не хватает новых эмоций, которые вернут былые чувства друг-другу. Самые яркие эмоции семейной паре может подарить только «родительство».

Многие поклонники полностью поддерживают решение Тарзана и Королёвой вновь стать родителями.

«Наташенька, вот смотрю на Вас с Сергеем и восхищаюсь! Такие молодцы! У Вас сильная любовь (это видно невооружённым взглядом), а это такая редкость. Сынишка у Вас умничка, хорошим парнем воспитали. Только извините, что лезу не в свое дело... Но вот смотрю я на Вас и представляю рядом белокурую дочку. Мне кажется Тарзан бы обожал маленькую принцессу», «Ребята, Вы крутые! Я уверена, что сможете пронести свою любовь через всю жизнь. Тарзану маленькую досю надо) У меня муж такого же возраста, как и Сергей, он просто растворяется в нашей доче ей 2 года», - комментировали пользователи сети.

Сейчас Наташа Королёва продолжает выступать на концертах, но её везде стал сопровождать любимый муж Сергей. Недавно, Глушко выставил видео с гримёрки Натальи. Мужчина подозрительно отчитался перед тёщей о том, что у них с Наташей всё хорошо.

Оттекшее лицо и свободная одежда Натальи Королёвой выдаёт её интересное положение, но пока пара скрывает эту радостную новость.