Ротенберг в курсе? Сеть уличила Егора Крида в романе с женой олигарха

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Карина Ротенберг опубликовала фото, где она пытается поцеловать Крида, обнимая музыканта в Дубае.

Егор Крид и жена миллиардера Бориса Ротенберга встретились на музыкальном фестивале, который проходит в Дубае. Девушка поразила подписчиков странной историей в своем Instagram, на видео она пытается поцеловать певца, в тот момент, когда они радостно обнимаются. Это не первая их встреча, но что их связало сейчас дружба, партнерские отношения, бизнес или что-то другое? Подписчики неоднозначно расценили их встречи, поэтому сеть уличила Егора в романе с женой олигарха.

Семья Ротенбергов встречалась с Кридом и раньше, более месяца назад на одном из модных показов в Москве. Карина была рада компании Крида точно также, как и сейчас. Но тогда присутствовал супруг девушки. И все решили, что это деловая встреча певца с влиятельным человеком. Якобы они могут обсуждать сотрудничество с певцом, так как в тот момент Крид покинул музыкальный лейбл Black Star и находился в поиске нового продюсера. Однако, сейчас Крид сотрудничает с Иосифом Пригожиным и в спонсорстве не нуждается.



Борис Ротенберг познакомился со своей будущей женой Кариной 11 лет назад в Монако. В то время там проходил финал футбольного Суперкубка. Хотя девушка с детства жила в Америке, так как туда эмигрировала ее семья вначале 90-х годов.

Также девушка очень любит лошадей и на данный момент является главой Федерации конного спорта города Москвы. Даже один из загородных участков Ротенберга вблизи Монако специально обустроен под работу с лошадьми.

Вполне вероятно, что девушке просто хочется добиться расположения Егора Крида. Ведь певец считается одним из самых завидных холостяков в шоу-бизнесе и секс-символом России.