«Как мило, первая затяжка сына»: Пользователи «умиляются» тяге к пагубной привычке сына Гуфа

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Алексей Долматов разместил пост на своей странице. На фото запечатлен его девятилетний сынами с трубкой в зубах.

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Вангую

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Вангуем

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Заботливый папа Алексей подписал:Вы бы знали, как я по нему скучаю. Скоро заберу в плен. P.S.шуточки про трубку. Пользователиумиляютсятяге к пагубной привычке сына Гуфа. И в этот раз не оставили без внимания фото репера:Н - наследственность.шуточки про органы опекиКак мило, первая затяжка сына

Долматова неоднократно задерживали за употребление различных запрещенных веществ в клубах и перед концертами. Репера много раз штрафовали и сажали в изолятор на несколько суток. Но, судя по всему, все попытки оказались тщетны и Гуф так и не смог побороть свою зависимость. Подписчики пишут в комментариях под фото, что яблоко от яблони не далеко падает. Видимо, Алексея не волнует здоровье собственного ребенка и он восхищается его тягой к курению. Пользователи удивляются, что возрастная тяга к вредным привычкам у Сами появилась намного раньше, чем у Гуфа к запрещенным. Многие обозреватели, начали осуждать горе-отца, так каккурительнаятрубка - это не игрушка для ребенка, а очень серьезное оружие.

Алексей намкнул, что скоро заберет сына в плен. Видимо, репер хочет забрать мальчика от мамы насовсем, только план еще не полностью осуществлен. Скорее всего, все планы Алексея могут и не воплатиться в реальность, поскольку Айза, как настоящая мама, просто этого не допустит. Складывается впечатление, что сам Гуф не очень хочет жить с сыном. Ведь своим постом, он в очередной раз лишил себя возможности встречи с ним, разозлив Айзу. Зная наверняка, что пользователи осудят его за такой легкомысленный поступок и польются негативные обсуждения в сторону мальчика. Своей скандальной публикацией, он сам одобрил влечение сына к вредным привычкам. Не исключено, что он уже привлек внимание органов опеки и попечительства, а по семейному законодательству его даже могут лишить родительских прав.