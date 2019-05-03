Развод состоялся? Асмус может «скинуть» воспитание дочери на Гарика

Сегодня, 22:43

Очередной скандал мог стать причиной планирования отдыха в одиночестве, а потому девочка, вероятно, останется в «руках» отца.

Несмотря на то, что Кристина Асмус и Гарик Харламов тщательно пытаются изображать счастливую семью, слухи об их расставании нарастают с каждым днём. Тем более, если брать во внимание недавний распад пары Собчак и Виторгана, которые до последнего изображали любовь.

Асмус же позволяет себе отдыхать в компании других мужчин, и даже летать на отдых в одиночестве. Именно информация об очередном отпуске и наталкивает на мысль о том, что развод всё-таки состоялся. Ведь девушка сообщила о том, что собирается лететь в Дубай, а вот на официальной странице в Instagram её супруга – ни одного слова о предстоящем перелёте. Более того, Кристина может опять «скинуть» воспитание дочери на Гарика, как она делала это в прошлый раз. О таком решении актриса намекнула в своём профиле в социальной сети, дополнив фотографию Харламова с девочкой фразой из хита Анжелики Варум: «Ты знаешь, всё в твоих руках, Всё в твоих руках и даже я».

Однако так ли это на самом деле, фанатам звездной пары удастся узнать несколько позже.