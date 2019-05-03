Воробьев, кусай локти! Дайнеко играет с чувствами бывшего возлюбленного

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То один, то другой мужчина появляются рядом с певицей под прикрытием «друга».

Оказывается, такая скромная на вид певица и мать одиночка Виктория Дайнеко может быть настоящей роковой женщиной. Едва только ее отношения с Алексеем Воробьевым сошли на нет, как она уже появляется на фото с другими мужчинами. И не просто появляется – на снимках звезда «Фабрики звезд» обнимает мужчин, будто те ее любовники, но в подписи к снимкам спешит упомянуть, что это всего лишь ее «друзья». Так ли это на самом деле пока проверить невозможно, но с уверенностью можно сказать, что певица беспощадно играет с чувствами бывшего возлюбленного. Каждое ее фото словно кричит: Воробьев, кусай локти, она больше не твоя!

Однако пока фанаты недоумевают, почему Дайнеко променяла Воробьева на каких-то непонятных мужчин, сам Алексей давно публикует снимки с привлекательной брюнеткой.

Правда, артист и не скрывает, что эта девушка просто героиня его нового клипа. В конце концов, так и не ясно из-за чего разбежались Воробьев с Дайнеко, кто кому изменил, кто не захотел идти на уступки. Впрочем, может быть пара просто временно отдалилась друг друга, а в последствии, вероятно, сойдется опять.