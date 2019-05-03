Втянула и не дышит. Бузова опозорилась попытками скрыть округлившийся живот

Сегодня, 20:22

В попытке выглядеть стройнее звезда только сильнее выставила свои ребра, что выглядело не очень привлекательно.

Звезда реалити-шоу «Дома-2» Ольга Бузова опять радует поклонников фотоснимками с пляжа, но в этот раз не с мальдивского побережья, а с пляжа в ОАЭ. В одном из новых постов певица в который раз показала себя во весь рост, но в этот раз на артистке был один только купальник. Приняв позу, которую, видимо, сама Ольга считает очень соблазнительной, она максимально втянула живот и будто бы даже не дышит, если судить по фото - даже ее лицо слегка покраснело от напряжения. Ожидаемо, Бузова опозорилась этими попытками скрыть округлившийся живот, ведь и попытки, и живот сложно не заметить на данном фото.

Непонятно только, умышлено ли звезда так позорится или это у нее получается естественным образом, ведь она не могла не знать, что ее поднимут на смех за это «тужащееся» лицо и нелепую позу. Что уж говорить про некрасиво выпирающие ребра, и это при том, что округлившийся живот звезде скрыть практически не удалось.