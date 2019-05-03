Тайны, зарытые в могилу. Таролог поделилась секретами, которые скрывала Фриске

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О романах и неофициальных доходах Жанны рассказала экстрасенс Марианна Абриатова.

Жизнь и смерть Жанны Фриске овеяны легендами. Она ярко светила, как пламя, и так же быстро сгорела, оставив за собой много тайн, зарытых в могилу. Приоткрыть завесу мира певицы смогла профессиональный таролог и экстрасенс Марианна Абриатова. В интервью журналистам она поделилась секретами, которые скрывала Фриске.

Во-первых, личная жизнь певицы была очень насыщенна до того, как она встретила Дмитрия Шепелева. В ней были и быстротечные, и длительные романы, а богатые поклонники были готовы «достать звезду с неба», лишь бы на миг прикоснуться к певице. Отчасти, именно благодаря влюблённым фанатам Жанна Фриске смогла собрать приличный материальный капитал. Его большая часть досталась родственникам – матери и сестре, за счёт него они и сейчас продолжают безбедно существовать.

Ужасной новостью стало то, что, по мнению эксперта, Дмитрий Шепелев действительно воспользовался Жанной для своеобразного пиара. Такие действия Марианна осуждает и предупреждает, что они могут иметь очень опасные последствия: «История с Шепелевым тоже скрывалась очень долго. И уж точно она не ожидала, что вот эта связь принесет вокруг столько обсуждений. Все это вскрылось не по ее воле. К сожалению, все это вынес на поверхность он, и это стало своего рода престижем для него».