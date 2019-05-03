Попа НЕ как у Ким - Поклонники сфотографировали Седокову со спины и ужаснулись

Сегодня, 22:30

Ягодицы певицы буквально исчернены бороздами из-за целлюлита.

Сегодня певица Анна Седокова опубликовала фото, где она в красном купальнике лежит на шезлонге у бассейна в Турции, при этом повернута спиной к камере. На этом снимке формы звезды кажутся более чем соблазнительными, вот только все это, как оказалось, чистой воды фикция и фотошоп. Поклонники сфотографировали Седокову в том же красном купальнике со спины и ужаснулись, увидев, что ее попа далеко НЕ как у Ким Кардашьян.

Впрочем, Седокова еще на интервью с Региной Тодоренко призналась, что действительно фотошопит фото, правда тогда речь шла лишь о портретных снимках, артистка не уточняла, что целлюлит на ягодицах выравнивает в фоторедакторе. Как тогда объясняла Анна, блог в соцсети всегда помогал ей справиться с депрессией, и, звезда уверена, что имеет право выглядеть там так, как ей хочется. Это действительно не лишено смысла, как и то, что поклонники звезды имеют право выкладывать ее реальные фото, чтобы еще раз поразиться тому, как мастерски Седокова владеет фотошопом и как, при ее неважном внешнем виде, ей это необходимо.