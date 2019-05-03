«Сидит на пляже, как чекист» - Бородина «взорвалась» из-за собственного фото исподтишка

Сегодня, 19:30

«За мою фигуру не стыдно! Жиробасина», - написала ведущая «Дома-2» о фотографировавшей ее на пляже подписчице.

Сегодня ведущая «Дома-2» Ксения Бородина «взорвалась» из-за собственного фото исподтишка, сделанного во время того, как она шла по пляжу. В большом посте звезда реалити-шоу беспощадно критиковала людей, которые делают фото звезд тайно. «Сидит на пляже, как чекист!», - пишет Ксения, обвиняя «двух коз» в гнилости души.

Можно только представить то, как сейчас рады те две девушки, которые всего лишь сделали пару снимков звезды в общественном месте – то, как «полыхнуло» у Бородиной, дорогого стоит. И ведь Ксения, видимо само того не понимая, еще и пропиарила свою недоброжелательницу, да и себя выставила с наихудшей стороны, когда унизила девушку за лишний вес.

«За мою фигуру не стыдно! Жиробасина», - пишет Бородина под одним из постов, не переставая публиковать фото со страницы своей обидчицы. При этом ведущая, видимо, даже не подумала, что полная фигура поклонницы ее может полностью устраивать, она потому и лежит на пряже в открытом купальнике, ведь ничего не стесняется. Зато, как можно предположить, худая Бородина очень сильно комплексует по поводу своего тела, иначе бы не устраивала эту истерику с оскорблениями.