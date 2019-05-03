Шаг вперёд и два назад: Отказавшись от премии «Жара», Тодоренко может закончить как Дакота

Сегодня, 20:40

Желание побыть с невостребованным мужем наедине, вероятно, доведёт Регину до отчаяния.

После того, как Регина Тодоренко уехала в Турцию, а не в Дубаи, стало известно, что церемонию премии «Жара» на берегу Персидского залива будет вести не она и Максим Галкин, как это было в апреле. Действительно, странно наблюдать за тем, как молодая телеведущая, любящая супруга и мать отказывается от «лишней работы» в виде такой церемонии, вероятно, ради своей семьи.

Уже давно ходят слухи, что жизнь Регины сейчас похожа на большую карусель: только девушка сделает шаг вперед навстречу супругу, так ситуация уходит на два шага назад. Только Регина отказалась от премии ради того, чтобы побыть с непопулярным на подобных шоу мужем, так уже называет его не Влад, не муж и даже не «котик». Сегодня, публикуя фотографию с отдыха, Регина назвала Топалова «товарищем».

Во многом такая идиллия может сохраняться до тех пор, пока Регина будет уступать своему мужу в вопросах карьеры и творчества. Очень уж не хочется наблюдать историю, которая может закончиться как брак Риты Дакоты и Влада Соколовского.